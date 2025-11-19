Прохор Шаляпин рассказал о мошенниках, которые создают его фейки

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что стал чаще сталкиваться с мошенниками, которые создают его фейки в соцсетях, используя для этого фотографии и личные данные артиста. Об этом сообщает "Радио 1".

"Я задолбался уже постоянно блокировать мошенников, которые создают аккаунты бесконечно, просто бесконечно. Я каждый день блокирую по несколько клонов", – заявил артист, подчеркнув, что ситуация становится все более серьезной.

По его словам, фейковые страницы часто предлагают розыгрыши, подарки и денежные призы, стремясь выманить деньги у доверчивых пользователей. При этом Шаляпин подчеркнул, что сам никогда не проводит конкурсы и не просит отправлять средства или переходить по подозрительным ссылкам.

В связи с этим певец призвал поклонников быть бдительными, не раскрывать личную информацию и не переводить деньги на непроверенные аккаунты. Он также заверил, что вместе со своей помощницей активно борется с аферистами, но они постоянно появляются снова.

Ранее в МВД предупредили о мошенниках, которые предлагают в мессенджерах работу, связанную с приглашениями мужчин на свидания в определенных заведениях. За эти действия гражданам обещают 10% от суммы счета за приведенного клиента. Однако подставные свидания становятся способом выманивания денег, объяснили в ведомстве.