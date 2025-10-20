МВД РФ заявило о мошеннической схеме с подставными свиданиями

Фото: 123RF/marysmn

В России мошенники стали предлагать в мессенджерах работу, связанную с приглашениями мужчин на свидания в определенных заведениях, сообщили в пресс-службе УБК МВД.

По данным ведомства, людям предлагают сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на встречи и получать 10% от суммы счета за приведенного клиента. Однако это является частью мошеннической схемы, где подставные свидания становятся способом выманивания денег, предупредили в управлении.

Уточняется, что девушки-приманки знакомятся с жертвами на площадках для онлайн-знакомств и назначают свидания в определенном заведении. Там мужчин встречают другие участники, заставляющие гостей оплачивать счета с многократной накруткой цен.

Такие вакансии являются не безобидным заработком, а вовлечением в организованное мошенничество, указали в МВД. Даже если человек не участвует напрямую в расчетах, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления.

В то же время злоумышленники стали красть личные данные россиян, предлагая им работу или стажировку, рассказал ранее депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, соискатели доверяют электронным письмам и объявлениям в соцсетях.

Сами аферисты прибегают к разным приемам. Например, они просят жертв прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или номера банковских карт якобы для оформления договора.