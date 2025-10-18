Депутат Немкин: мошенники начали красть личные данные под видом стажировки

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники начали красть личные данные россиян, предлагая им работу или стажировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

"Такие схемы становятся особенно опасными в условиях растущей цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателями происходит онлайн", – отметил он.

Как указал депутат, соискатели доверяют электронным письмам, объявлениям в соцсетях и специализированным платформам. При этом злоумышленники прибегают к разнообразным приемам. Например, они просят жертв прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или номера банковских карт якобы для оформления договора.

Особую осторожность парламентарий призвал проявлять при предложениях о работе с высокой зарплатой без опыта.

"Соискателя торопят с подписанием документов или оплатой "обязательных сборов". Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании", – пояснил Немкин.

Он рекомендовал проверять информацию о работодателе, искать отзывы, смотреть на наличие официального сайта и юридического адреса.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники, получив доступ к взломанному аккаунту в соцсетях, могут похитить личные данные и совершить финансовые операции.

Сначала злоумышленник изучает переписку, контакты, заметки и личные сведения на странице пользователя. Ему необходимо собрать данные о телефонных номерах, адресах электронной почты, датах рождения, именах родственников, местах работы или учебы, а также интересах.

