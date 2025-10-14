МВД предупредило о мошеннических аккаунтах, предлагающих услуги по покупке авто

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В мессенджерах участились случаи возникновения мошеннических аккаунтов, которые предлагают недорого приобрести автомобиль из-за рубежа. Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, аферисты часто предлагают клиенту автомобили по цене значительно ниже рыночной и призывают совершить сделку как можно быстрее, заявляя о предстоящем повышении цен.

В МВД отметили, что мошенники также могут просить предоплату или полную оплату товара исключительно в криптовалюте. Покупателю также предлагается скачать приложение с криптокошельком и подтвердить свою платежеспособность через перевод крупной суммы денег.

Иногда злоумышленники просят перейти по ссылке для оформления документов или подтверждения платежа. Россиянам напомнили, что нельзя открывать ссылки от незнакомцев и сообщать кому-либо коды из СМС и данные банковской карты. В МВД призвали осторожно подходить к слишком выгодным предложениям о покупке автомобиля.

Ранее стало известно, что аферисты создают в мессенджерах поддельные аккаунты цветочных магазинов, где предлагают купить недорогие букеты. Они могут использовать чужие фотографии и указывать адреса сторонних магазинов, которые не имеют к ним отношения. Для подтверждения заказа обычно просят частичную или полную предоплату.