Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 08:10

Политика

Китай пригрозил ударом по силам, поддерживающим независимость Тайваня

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Китай будет решительно атаковать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня. Об этом говорится в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает телеканал "360" со ссылкой на Reuters.

В частности, власти страны обязались продвигать дело воссоединения с островом и противостоять внешним силам, которые пытаются вмешаться в ситуацию. Кроме того, государство намерено вкладывать больше денег в оборону. В 2026 году расходы на нее увеличатся на 7%.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США. Он уточнил, что решимость Пекина защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны остается непоколебимой.

Китайская сторона также призвала Соединенные Штаты прекратить опасные действия по вооружению Тайваня.

Тайвань заявил о росте военного давления на фоне учений Китая

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика