Китай пригрозил ударом по силам, поддерживающим независимость Тайваня

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Китай будет решительно атаковать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня. Об этом говорится в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает телеканал "360" со ссылкой на Reuters.

В частности, власти страны обязались продвигать дело воссоединения с островом и противостоять внешним силам, которые пытаются вмешаться в ситуацию. Кроме того, государство намерено вкладывать больше денег в оборону. В 2026 году расходы на нее увеличатся на 7%.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США. Он уточнил, что решимость Пекина защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны остается непоколебимой.

Китайская сторона также призвала Соединенные Штаты прекратить опасные действия по вооружению Тайваня.