США одобрили продажу Тайваню оружия и техники на 11 млрд долларов

Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оружия, техники и военных услуг на общую сумму около 11,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

В частности, США планируют поставить Тайваню РСЗО HIMARS на 4,05 миллиарда долларов, самоходные артиллерийские установки M107A7 на 4,03 миллиарда, беспилотные системы ALTIUS-700M и ALTIUS-600 на 1,1 миллиарда и прочей техники.

В указанную сумму также включены ремонт и техподдержка противокорабельных ракет Harpoon, тактическое программное обеспечение и сеть управления.

Ранее глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова.

По информации СМИ, шеф Пентагона Пит Хегсет в секретном руководстве по вопросам национальной обороны обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня приоритетом для американских вооруженных сил.