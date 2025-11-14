Минобороны КНР пригрозило Японии поражением из-за Тайваня

Фото: 123RF.com/alexis84

Япония заплатит высокую цену и потерпит сокрушительное поражение от армии Китая, если решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня, заявил официальный представитель Министерства обороны (МО) КНР Цзян Бинь.

Так он прокомментировал высказывания японского премьера Санаэ Такаити о том, что возможный кризис вокруг острова может вынудить Токио воспользоваться правом на самооборону.

"Ошибочные высказывания лидера Японии о Тайване – грубое вмешательство во внутренние дела КНР, серьезно нарушают принцип одного Китая, дух четырех политических документов между Китаем и Японией, а также основополагающих норм международных отношений", – цитирует РИА Новости представителя МО КНР.

Ранее генконсул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в ответ на слова японского премьера на своей странице в соцсетях пригрозил "отрубить ей голову". Позже публикация была удалена, а в МИД КНР отказались комментировать этот инцидент, расценив высказывание Цзяня как личное высказывание, сделанное в социальных сетях.

