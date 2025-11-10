МИД КНР отказался комментировать угрозу консула "отрубить голову" премьеру Японии

Фото: ТАСС/AP/Tsuyoshi Ueda

Пекин не стал комментировать угрозу генконсула Сюэ Цзяня "отрубить голову" премьер-министру Японии Санаэ Такаити на фоне ее слов о Тайване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Линь Цзянь.

Сюэ Цзянь выступил с агрессивным комментарием в адрес Такаити после ее заявления о потенциальной военной угрозе у Тайваня и возможности коллективной самообороны с японской стороны. На фоне этого Токио выразил Пекину протест.

"Мы не комментируем личные высказывания, сделанные в социальных сетях", – подчеркнул Линь Цзянь.

Он также выразил надежду на то, что Токио не станет "путать правильное с неправильным" и не будет предъявлять необоснованные обвинения. Дипломат добавил, что Пекин указал на крайнюю неудовлетворенность высказываниями Такаити о Тайване.

Санаэ Такаити была утверждена на должность премьер-министра Японии, став первой женщиной на этом посту в истории страны, в октябре. Она получила 237 голосов депутатов нижней палаты при необходимых 233.

Политик известна своими консервативными взглядами. В период работы министром по экономической безопасности она была единственной представительницей кабмина, которая посещала храм Ясукуни, связанный с японским милитаризмом.

