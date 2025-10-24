Песков: Россия приветствует желание правительства Японии заключить мир

Фото: kremlin.ru

Москва приветствует стремление правительства Японии заключить мирный договор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Одновременно с этим представитель Кремля указал, что Токио занимает "весьма недружественную позицию" в отношении российской стороны. Государство присоединилось "ко всем незаконным санкциям, незаконным ограничениям", которые были введены в отношении РФ, уточнил он.

По словам Пескова, это произошло из-за позиции, которую занимали предыдущие правительства Японии. В связи с этим диалог между странами был свернут "практически до нуля" за последние годы.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила надежду на то, что стране удастся заключить мирное соглашение с Москвой. Отношения двух стран она охарактеризовала как "тяжелые", но подчеркнула, что теперь японское правительство собирается решить территориальную проблему.

