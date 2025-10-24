Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 13:24

Политика
Главная / Новости /

Песков: Россия приветствует желание правительства Японии заключить мир

Россия приветствует желание правительства Японии заключить мир – Песков

Фото: kremlin.ru

Москва приветствует стремление правительства Японии заключить мирный договор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Одновременно с этим представитель Кремля указал, что Токио занимает "весьма недружественную позицию" в отношении российской стороны. Государство присоединилось "ко всем незаконным санкциям, незаконным ограничениям", которые были введены в отношении РФ, уточнил он.

По словам Пескова, это произошло из-за позиции, которую занимали предыдущие правительства Японии. В связи с этим диалог между странами был свернут "практически до нуля" за последние годы.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила надежду на то, что стране удастся заключить мирное соглашение с Москвой. Отношения двух стран она охарактеризовала как "тяжелые", но подчеркнула, что теперь японское правительство собирается решить территориальную проблему.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика