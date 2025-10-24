В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией

Фото: depositphotos/ruskpp

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила надежду на то, что стране удастся заключить мирное соглашение с Россией. Ее выступление перед парламентом транслировалось на сайте нижней палаты.

Такаити охарактеризовала текущие отношения с Россией как тяжелые. Однако, по ее словам, теперь правительство Японии собирается решить территориальную проблему. Кроме того, японский премьер жестко высказалась по поводу украинского конфликта, указав на попытки изменения статуса-кво.

Помимо этого, Такаити назвала сотрудничество с США краеугольным камнем в японской внешней политике. По ее мнению, взаимодействие с американской стороной позволит решить задачи, которые стоят перед обеими странами, а также поможет нарастить силы сдерживания и реагирования.

Японский премьер также пообещала, что в скором времени встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выстроить с ним доверительные отношения.

Такаити была утверждена на должность премьер-министра Японии 21 октября. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Политик известна своими консервативными взглядами.

Новый премьер не скрывает своего стремления стать японской версией "железной леди" Маргарет Тэтчер. Ее политическая программа основана на лозунгах "усиления Японии", "возвращения страны на вершину" и "преодоления застоя". Причем особое место в планах Такаити занимает изменение Конституции.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев сообщал, что власти Японии готовят почву для выдвижения новых территориальных претензий. По его словам, Токио стремится не к справедливости в вопросе о северных территориях, а к ресурсам.

