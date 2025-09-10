Япония закрыла все центры по техсодействию реформам в России

Фото: depositphotos/ruskpp

Токио принял решение закрыть все шесть японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Об этом заявил генсекретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.

"На фоне изменений ситуации внутри РФ и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнеса", – приводит РИА Новости слова Хаяси.

Политик призвал Москву обеспечить безопасность японского персонала.

Ранее мэр города Нэмуро Масатоси Исигаки предложил возобновить сотрудничество с Россией по сейсмологии и наблюдения за цунами. Он напомнил, что ранее в рамках безвизовых обменов специалисты осуществляли взаимные визиты и геологические наблюдения.

При этом помощник президента России Николай Патрушев сообщал, что власти Японии готовят почву для выдвижения новых территориальных претензий. По его словам, Токио стремится не к справедливости в вопросе о северных территориях, а к ресурсам.