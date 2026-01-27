11 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузами в Прибайкалье

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Прибайкалье маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами. В результате ДТП пострадали 11 человек, рассказал в мессенджере MAX губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

ЧП произошло на 123-м километре федеральной трассы Р-255 "Байкал". По предварительной информации, 5 человек были госпитализированы, из которых 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Уточняется, что попавший в ДТП микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ.

Ранее в Новороссийске рейсовый автобус съехал в кювет, столкнувшись с легковым автомобилем. ДТП произошло на трассе в районе хутора Семигорского. Никто не пострадал, однако 22 пассажира и водитель автобуса оставались заблокированными в транспорте.

До этого в Приморье на автодороге Раздольное – Хасан произошло столкновение туристического автобуса и грузовика. В результате погибли водитель и 2 пассажиров общественного транспорта. Еще 9 получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.