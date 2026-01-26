Пять человек доставлены в больницу после массового ДТП в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Кубани"

Пять человек, в числе которых водители и пассажиры транспортных средств, были доставлены в городскую больницу города Горячий Ключ после массового ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили, что предварительной причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае 26 января. Было зафиксировано около 8 столкновений. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожной службы.

