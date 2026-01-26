Массовое ДТП из 20 машин произошло в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Кубани"

Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на федеральной трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что на промежутке дороги от 1362-го по 1365-й километр со стороны поселка Джубги в направлении Краснодара произошло около 8 столкновений.



В ведомстве уточнили, что движение на участке в районе Горячего Ключа затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожной службы.

Ранее авария с участием 56 автомобилей произошла в японской префектуре Гумма. По предварительной информации, следовавший по трассе Канэцу грузовик занесло и он встал на дороге. После этого в него врезались следовавшие за ним легковые автомобили.

В результате ДТП погиб человек, еще 26 пострадали.