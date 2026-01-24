Рейсовый автобус перевернулся в Крыму

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

Рейсовый автобус перевернулся на автодороге в Черноморском районе Крыма, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, инцидент произошел у села Красная Поляна, когда водитель автобуса съехал в кювет во время выполнения поворота. В результате пострадали два пассажира. Их доставили в медицинское учреждение.

Как передала пресс-служба управления МВД по республике, водитель транспортного средства, двигавшегося по маршруту Симферополь – Черноморское, во время поворота направо не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Затем автобус опрокинулся.

