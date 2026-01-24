Форма поиска по сайту

24 января, 14:27

Происшествия

Движение на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с Бесединским шоссе, из-за чего движение в районе места ДТП затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что дорожное происшествие с участием нескольких авто произошло на внешней стороне 21-го километра МКАД, в районе съезда № 19. На месте уже работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших еще уточняются.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – призвали в департаменте.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с тепловозом железнодорожного состава в районе Ореховой Сопки в Хабаровске. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

