Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Время в дороге в центральной части Москвы увеличилось до получаса. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Интенсивное движение наблюдается в центре города, в частности на улице Знаменке и Новом Арбате. Кроме того, затруднения присутствуют на МКАД у Бусиновской эстакады, на Ленинградском шоссе, Ленинградском проспекте и недалеко от Белорусского вокзала. В этих местах локальные ограничения.

В транспортном ведомстве прогнозируют, что в 17:00–18:00 уровень загруженности дорог поднимется до 7 баллов. Водителей призвали выбирать иные маршруты, а также учитывать дополнительное время в поездке.

Москвичей заранее предупреждали о локальных ограничениях в городе. Автомобилистам рекомендовали пересесть на метро, МЦК и МЦД, чтобы сэкономить время в пути.

Если нет возможности отложить поездку на автомобиле, лучше выбирать более позднее время – после 20:00. На ситуацию на дороге могут повлиять погодные условия, а также ремонтные работы и мелкие ДТП.

