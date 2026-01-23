23 января, 14:55Транспорт
Время в дороге в центральной части Москвы увеличилось до получаса
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Время в дороге в центральной части Москвы увеличилось до получаса. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.
Интенсивное движение наблюдается в центре города, в частности на улице Знаменке и Новом Арбате. Кроме того, затруднения присутствуют на МКАД у Бусиновской эстакады, на Ленинградском шоссе, Ленинградском проспекте и недалеко от Белорусского вокзала. В этих местах локальные ограничения.
В транспортном ведомстве прогнозируют, что в 17:00–18:00 уровень загруженности дорог поднимется до 7 баллов. Водителей призвали выбирать иные маршруты, а также учитывать дополнительное время в поездке.
Москвичей заранее предупреждали о локальных ограничениях в городе. Автомобилистам рекомендовали пересесть на метро, МЦК и МЦД, чтобы сэкономить время в пути.
Если нет возможности отложить поездку на автомобиле, лучше выбирать более позднее время – после 20:00. На ситуацию на дороге могут повлиять погодные условия, а также ремонтные работы и мелкие ДТП.
