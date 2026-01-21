Форма поиска по сайту

21 января, 15:59

Транспорт

Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в городе 22 и 23 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Локальные ограничения движения возможны в Москве 22 и 23 января. Об этом сообщил в телеграм-канале столичный Дептранс со ссылкой на ЦОДД.

"Завтра и послезавтра в центре и некоторых округах Москвы (ЦАО, ЗАО, СЗАО, СВАО, САО) могут быть локальные ограничения движения", – предупредили в департаменте.

Автомобилистам рекомендовали в эти дни пересесть на метро, МЦК и МЦД. Если нет возможности отложить поездку на автомобиле, лучше выбирать более позднее время – после 20:00. Это поможет сэкономить время в пути.

По информации ЦОДД, на ситуацию на дороге могут повлиять погодные условия, а также ремонтные работы и мелкие ДТП на дорогах. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время поездки и планировать свой маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничат на участке улицы 2-й Магистральной с 12 января до 31 мая в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будет недоступно две полосы на участке улицы от дома 3, строения 9, до дома 5, строения 4. Также там нельзя будет припарковаться.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 21 января

транспортгород

