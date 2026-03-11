Форма поиска по сайту

11 марта, 14:21

Общество

Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования благодаря 10-процентному сокращению числа отстающих учеников за последние 5 лет. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время встречи с Владимиром Путиным.

В настоящее время, по его словам, продолжается активная работа по выполнению поручения президента, направленного на повышение качества естественно-научного образования и обеспечение технологического лидерства страны.

В качестве начального результата уже удалось добиться двойного роста количества учащихся, набравших более 80 баллов на экзамене по этим предметам.

"Средний балл и по профильной математике увеличился с 58 до 64, по физике, химии. Эту работу мы продолжим. И также в стратегии обозначено как один из приоритетов развитие естественнонаучного образования", – подчеркнул Кравцов.

Вместе с тем глава Минпросвещения поделился результатами касаемо перехода на единые учебники по основным предметам. Полное завершение процесса, по его прогнозу, запланировано на 2028 год.

Например, в прошлом году был реализован переход на единые учебники по истории среди школьников 10–11-х классов. В 2026-м к ним присоединятся ученики 5-х и 7-х классов, а в 2027 году – 8-х и 9-х.

"И для обществознания завершается работа по 9–10-м классам. А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с академией наук их готовим, по русскому языку и литературе", – заключил глава ведомства.

Ранее Путин поручил реорганизовать или актуализировать программы развития в не менее чем 2% организаций профессионального и высшего образования, которые показали худшие результаты.

Речь идет не только о результатах национальных рейтингов, но и об итогах ежегодной оценки деятельности организаций. Поручение касается только государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Минпросвещения разработало новые школьные программы изучения языков народов России

