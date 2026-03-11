Форма поиска по сайту

11 марта, 14:22

SCMP: в Китае утка проглотила золотые самородки на 138 тыс руб

В Китае утка проглотила золотые самородки на 138 тыс руб

Фото: 123RF.com/stevanovicigor

В китайской провинции Хунань фермер Лью забил утку и нашел в ней несколько самородков на 10 граммов золота. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на South China Morning Post.

Экспертиза подтвердила подлинность драгоценного металла. Его оценили в 12 тысяч юаней (около 138 тысяч рублей).

Предположительно, птица проглотила несколько самородков, когда ныряла на речное дно за камнями и илом. Мужчина принял случившееся как добрый знак и считает, что ему весь год будет сопутствовать удача, говорится в статье СМИ.

Ранее в башкирской деревне Толпарово фермер забил корову и нашел в ее желудке кошелек с деньгами. На кадрах видеозаписи, опубликованной в Сети, была заметна толстая пачка купюр, однако точная сумма неизвестна. Мужчина выразил мнение, что животное съело кошелек на свалке вместе с мусором.

