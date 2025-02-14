Московские ветеринары спасли проглотившего кусок пробкового коврика мейн-куна

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Ветеринары Красногвардейской клиники спасли 1,5-годовалого мейн-куна по кличке Ватсон, который проглотил кусок пробкового детского коврика. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Животное доставили в клинику с подозрением на наличие в желудке инородного тела. Ветеринар Ксения Соколова сделала рентген и начала готовить кота к экстренной операции, так как на снимке был обнаружен предмет, похожий на изгрызанную пробку от шампанского.

Хирург Дмитрий Абызов, которому во время операции удалось извлечь данный предмет, был удивлен, так как вещь находилась в желудке мейн-куна около месяца. Однако через некоторое время тайна "пробки" была разгадана: ею оказался фрагмент детского развивающего пробкового коврика.

"Незаметно для владельцев мэйн-кун грыз коврик, который теперь пришлось спрятать от питомца", – уточнили в ГБУ "Мосветобъединение".

После операции кот быстро пошел на поправку.

Ранее ветеринары Тушинской клиники спасли 10-месячного йоркширского терьера Марусю, которая проглотила большую иглу. Перед этим она съела кусок форели, поэтому хозяева предположили, что животное подавилось костью.

С помощью ларингоскопа и зажима собаке сделали экстренную операцию, по итогу которой инородный объект был успешно извлечен. Через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и отправилась домой.

