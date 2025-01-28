Столичные ветеринары спасли проглотившего иглу терьера

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Ветеринары из Тушинской клиники Москвы спасли 10-месячного йоркширского терьера Марусю, которая проглотила большую иглу. Об этом сообщает ГБУ "Мосветобъединение" в своем телеграм-канале.

Собака поступила в ветклинику с жалобами на продолжающийся кашель. Перед этим, как сообщает учреждение, Маруся съела кусок форели, поэтому хозяева предположили, что она подавилась костью. Однако на рентгене ветеринары заметили, что в мягких тканях глотки у терьера застряла швейная игла.

С помощью ларингоскопа и зажима собаке сделали экстренную операцию, по итогу которой игла была успешно извлечена. Через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и отправилась домой.

Ранее столичный ветеринар успешно прооперировал собаку со сложной опухолью на морде. Владельцы пса Вальтера долго не решались на операцию, но обратиться к специалисту пришлось уже тогда, когда новообразование стало мешать собаке.

