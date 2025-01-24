24 января, 10:04Общество
Московские ветеринары удалили у собаки 6-килограммовую опухоль
Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"
Столичные ветеринары спасли собаку, удалив ей опухоль весом в 6 килограммов. Об этом рассказала пресс-служба сети московских госветклиник "Мосветобъединение".
По информации ветучреждения, 10-летняя собака по кличке Варя была доставлена в клинику с жалобами на увеличение объема живота и слабость. Во время УЗИ медики заметили большую опухоль, которая сдавливала внутренние органы. В связи с этим врачи провели срочную операцию.
Собака успешно перенесла хирургическое вмешательство и через 2 недели пришла на снятие швов. Как заявили в медучреждении, состояние Вари стабилизировалось, она восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо.
Ранее столичный ветеринар успешно прооперировал собаку со сложной опухолью на морде. Владельцы пса Вальтера долго не решались на операцию, но обратиться к специалисту пришлось уже тогда, когда новообразование стало мешать собаке.
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