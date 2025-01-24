Московские ветеринары удалили у собаки 6-килограммовую опухоль

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Столичные ветеринары спасли собаку, удалив ей опухоль весом в 6 килограммов. Об этом рассказала пресс-служба сети московских госветклиник "Мосветобъединение".

По информации ветучреждения, 10-летняя собака по кличке Варя была доставлена в клинику с жалобами на увеличение объема живота и слабость. Во время УЗИ медики заметили большую опухоль, которая сдавливала внутренние органы. В связи с этим врачи провели срочную операцию.

Собака успешно перенесла хирургическое вмешательство и через 2 недели пришла на снятие швов. Как заявили в медучреждении, состояние Вари стабилизировалось, она восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо.

Ранее столичный ветеринар успешно прооперировал собаку со сложной опухолью на морде. Владельцы пса Вальтера долго не решались на операцию, но обратиться к специалисту пришлось уже тогда, когда новообразование стало мешать собаке.

