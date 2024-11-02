Столичные ветеринары спасли кролика с ушными клещами огромных размеров

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Врачи Зеленоградской государственной ветклиники спасли кролика по кличке Мася, который страдал тяжелой и необычной формой отодектоза (заболевание, вызванное ушным клещом). Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, обычно ушных клещей можно разглядеть только под микроскопом: они выглядят как грязный налет или темные корки. В случае с Масей питомцу потребовалась оперативное вмешательство, поскольку уши животного были поражены практически полностью, и паразиты выросли до такого размера, что их было видно невооруженным глазом.

"Можно только представить, какую боль и дискомфорт они причиняли питомцу. Ушной клещ вызывает сильный зуд, от которого животное расчесывает уши, трясет головой или наклоняет ее в сторону больного уха", – отметили в госветслужбе.



из комментария столичной госветслужбы Раны и воспаления от расчесывания еще больше осложняют заболевание. Запущенный воспалительный процесс может перейти на зону среднего уха или в мозговые оболочки.

На помощь кролику пришла ратолог Надежда Кузина. Как рассказали в клинике, специалисту потребовалось достаточно много времени, чтобы очистить уши кролика от корок и загрязнений.

Ветврач приступила к обработке ушей специальным лосьоном и применению капель от паразитов. После многоэтапного лечения в течение недели уши пациента вновь стали розовыми и здоровыми.

Эксперты предупреждают, что в качестве профилактики отодектоза рекомендуется обрабатывать питомцев от эктопаразитов, регулярно осматривать уши, а при появлении первых признаков обращаться к врачу. На ранней стадии от ушного клеща можно избавиться быстро и легко. Записаться к ветеринарному врачу в 26 государственных ветклиниках столицы можно онлайн на портале mos.ru и по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

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