Столичные ветеринары спасли 3,5-килограммового йорка после укуса гадюки

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Ветеринары в Зеленограде спасли собаку, которая столкнулась с тяжелыми осложнениями после укуса змеи. У 3,5-килограммового метиса йорка по кличке Челси развились острая почечная недостаточность и панкреонекроз, рассказали Москве 24 в столичной госветслужбе.

Гадюка напала на Челси прямо на глазах владельцев, когда они летом отдыхали в деревне в Тверской области. Почти сразу у собаки отекла морда и ухудшилось состояние, ее экстренно отвезли в ближайшую ветклинику. Однако, даже несмотря на оказанную помощь, йорку не становилось лучше, отметили в ведомстве.

Через пять дней после инцидента хозяева вернулись с дачи и обратились в Зеленоградскую государственную ветклинику. К тому моменту Челси уже не могла вставать и тяжело дышала, у нее понизились температура и давление, начались рвота и понос с кровью. После проведения исследований и анализов хирург Надежда Кузина предположила, что причина столь критического состояния питомца – патологии, связанные с укусом или реакцией его организма на лекарства.



из сообщения столичной госветслужбы Было принято решение о проведении операции диагностической лапаротомии, в процессе которой предположения подтвердились: у собаки была полная атония ЖКТ (неподвижность желудка и кишечника) и самое опасное – признаки начала панкреонекроза. Кроме того, у нее возникли и другие осложнения: острая почечная недостаточность, гепатопатия, энтероколит.

Диагноз подтвердился, и лечение Челси было скорректировано. Постепенно симптомы отравления начали ослабевать и пациентка пошла на поправку: впервые за долгое время она смогла самостоятельно вставать, пить и есть.

Всего восстановление Челси заняло около 30 дней. В ближайшие три месяца владельцы продолжат наблюдать за состоянием питомца дома. Ей предстоит пропить курс лекарств, придерживаться строгой диеты, а также сдавать анализы крови и проходить УЗИ внутренних органов. Однако, даже несмотря на это, в ведомстве отмечают, что на последнем осмотре йорка было "уже не узнать" – она активничала и виляла хвостом.

Записаться к ветеринарному врачу в 26 государственных ветклиниках столицы можно онлайн на портале mos.ru и по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).



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