24 сентября, 08:00Общество
Столичные ветеринары спасли 3,5-килограммового йорка после укуса гадюки
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Ветеринары в Зеленограде спасли собаку, которая столкнулась с тяжелыми осложнениями после укуса змеи. У 3,5-килограммового метиса йорка по кличке Челси развились острая почечная недостаточность и панкреонекроз, рассказали Москве 24 в столичной госветслужбе.
Гадюка напала на Челси прямо на глазах владельцев, когда они летом отдыхали в деревне в Тверской области. Почти сразу у собаки отекла морда и ухудшилось состояние, ее экстренно отвезли в ближайшую ветклинику. Однако, даже несмотря на оказанную помощь, йорку не становилось лучше, отметили в ведомстве.
Через пять дней после инцидента хозяева вернулись с дачи и обратились в Зеленоградскую государственную ветклинику. К тому моменту Челси уже не могла вставать и тяжело дышала, у нее понизились температура и давление, начались рвота и понос с кровью. После проведения исследований и анализов хирург Надежда Кузина предположила, что причина столь критического состояния питомца – патологии, связанные с укусом или реакцией его организма на лекарства.
Диагноз подтвердился, и лечение Челси было скорректировано. Постепенно симптомы отравления начали ослабевать и пациентка пошла на поправку: впервые за долгое время она смогла самостоятельно вставать, пить и есть.
Всего восстановление Челси заняло около 30 дней. В ближайшие три месяца владельцы продолжат наблюдать за состоянием питомца дома. Ей предстоит пропить курс лекарств, придерживаться строгой диеты, а также сдавать анализы крови и проходить УЗИ внутренних органов. Однако, даже несмотря на это, в ведомстве отмечают, что на последнем осмотре йорка было "уже не узнать" – она активничала и виляла хвостом.
Ранее столичные ветврачи спасли собаку Нюшу, у которой начали выпадать органы брюшной полости. Кроме того, на момент обращения у нее наблюдалось сильное воспаление, спайки, начинался перитонит. Это произошло после неудачной операции по стерилизации в сторонней клинике.
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