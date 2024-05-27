Ветеринары Зеленограда спасли шпица, более 8 лет жившего с огромной паховой грыжей

Фото: Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Зеленоградские ветеринары спасли 14-летнего шпица Лину, удалив паховую грыжу, с которой собака жила восемь лет. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе ГБУ "Мосветобъединение".

В ветслужбе рассказали, что хозяева обратились к специалистам из-за небольшой травмы лапы. Однако во время осмотра ветеринары обратили внимание на огромную опухоль, расположенную на животе собаки.

В процессе общения и сбора анамнеза врачи выяснили, что ранее шпицу поставили ошибочный диагноз. Образование на животе приняли за опухоль, которую нежелательно удалять из-за ее больших размеров. Так шпиц Лина жила с большим "шаром" на животе в течение восьми лет.

Хирург зеленоградской ветклиники Надежда Кузина провела обследование шпица и выяснила, что "опухоль" на самом деле является огромной паховой грыжей. В грыжевой мешок у собаки выпала матка, почти весь объем кишечника. Между тем в брюшной полости появилось хроническое воспаление и спайки. Чтобы избавить животное от боли и дискомфорта, было принято решение о проведении операции. Перед процедурой собаке провели необходимые обследования, после чего ее подготовили к операции и наркозу.

Операцию шпицу провела хирург Кузина. Специалист вправила на место выпавшие органы животного. В свою очередь, Лина хорошо перенесла все процедуры, и через 14 дней ей сняли швы. В клинике добавили, что после восстановления собака стала счастливее и активнее. Огромная грыжа больше не доставляет дискомфорта и боли при движении.

В ветслужбе заявили, что дополнительная диагностика, рентген и УЗИ могли бы гораздо раньше помочь шпицу определить настоящую причину болезни. Ветеринары рекомендуют пользоваться всеми доступными современными методами исследований для быстрого и точного определения диагноза питомца.

В ГБУ "Мосветобъединение" напомнили, что запись на прием к специалистам в государственные ветклиники Москвы осуществляется по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612-04-25, который работает круглосуточно, или в разделе "Запись к ветеринарному врачу" на mos.ru.

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