В ветклинике Москвы прооперировали мопса, у которого выросла шерсть на глазном яблоке

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Столичные ветеринары удалили щенку мопса необычное новообразование на глазном яблоке – там у животного выросла шерсть, рассказали Москве 24 в столичном Комитете ветеринарии.

Владельцы щенка обратились в Калининскую государственную ветклинику, где хирург-офтальмолог Сергей Маслов диагностировал редкое заболевание – дермоид склеры с прорастанием в латеральную часть роговицы.

Такая патология считается врожденной, а возникает из-за неправильного распределения тканей во время внутриутробного развития плода. При этом точная причина нарушения неизвестна. Вместе с тем дермоид может располагаться на роговице, склере и конъюнктиве глаза.

По словам Маслова, чаще дермоид встречается у собак, особенно брахицефальных пород, реже – у кошек. У поступившего в клинику мопса новообразование привело к хроническому раздражению роговицы, которое в дальнейшем привело бы к пигментному кератиту, язве роговицы и слепоте.

Уточняется, что лечится такая патология только хирургическим путем. Несмотря на необычный вид таких новообразований, они не опасны, поскольку являются доброкачественными. Прогноз после удаления благоприятный: по итогам послеоперационной терапии происходит полное восстановление, рецидивы не случаются.

Пациент Маслова после удаления опухоли восстановился через две недели. Сейчас у щенка не заметно даже следов оперативного вмешательства.

Ранее были названы причины, из-за которых владельцы животных в России чаще всего обращаются за помощью к ветеринарным врачам. Что касается собак, то здесь речь в основном идет про вопросы дерматологии и гастроэнтерологии. В свою очередь, те, кто заводит кошек, чаще всего сталкиваются с заболевания мочевыделительной системы и ЖКТ у полосатых.

