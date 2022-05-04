Энтомолог рассказал про смертельно опасный аромат для клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что масло эвкалипта лимонного способно отпугивать клещей.

Ранее в МЧС РФ рассказали, что около 60 видов этих кровососущих обитает на территории России. Среди них энцефалитные являются самыми опасными. Спасатели также напомнили, что клещи активизируются в средней полосе на проталинах в солнечные дни ранней весной.

"Единственное эфирное масло, которое способно отпугивать клещей – это масло так называемого эвкалипта лимонного. Оно действительно эффективно", – говорит энтомолог.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Масло эвкалипта лимонного не только отпугивает клещей, но и способно их убивать. Если клещ проползет по коже или по пропитанной ткани, он может погибнуть. Это факт.

По словам специалиста, на основе этого масла производят акарицидные и репеллентные средства против иксодовых клещей. Однако приготовить защитное средство можно и самостоятельно. Эксперт советует не использовать масло эвкалипта в чистом виде, а разбавить его.

"Раствор может быть на основе этилового спирта. Потому что от эфирного масла могут остаться жирные пятна на одежде. Плюс высокая концентрация масла, если оно будет в чистом виде, способно вызвать значительное раздражение, покраснение кожи", – предостерег Хряпин.

Ранее россиянам посоветовали не делать резких движений при извлечении клеща из кожи. По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, если не соблюдать эту меру предосторожности, то паразита можно "испугать". Тогда он пустит обратно в рану кровь, которую насосал, вперемежку вместе со своими бактериями.