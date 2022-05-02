В МЧС рассказали, как выжить после укуса самых опасных клещей

Фото: depositphotos/burdun

На территории России обитает порядка 60 видов клещей, самыми опасными из них являются энцефалитные. Об этом рассказали в МЧС РФ, передает РИА Новости.

"Наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий – возбудителей Лайм-боррелиоза – имеют таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus", – сообщили в ведомстве.

В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, отметили спасатели. Второй период активности лесного клеща – в августе и сентябре, однако их численность в этот период снижается.

"Следует помнить, что клещи присасываются к человеку не сразу. <...> Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст человеку", – подчеркнули в МЧС.

Надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика, отметили в ведомстве, Если же клещ все-таки укусил человека, это место необходимо сразу продезинфицировать этиловым спиртом или одеколоном.

Затем нужно сделать из нитки петлю, поместить ее между головкой и телом клеща, и затянуть. Потом нужно аккуратно и плавно тянуть нить, закручивая ее, и без резких движений удалить клеща. Место укуса следует обработать йодом, а удаленного клеща в течение двух суток отнести еще живым на экспертизу боррелиоза и клещевого энцефалита, подчеркнули спасатели.

"Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей", – рассказали в ведомстве.

В МЧС России подчеркнули, что введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72-х часов после присасывания клещей.

Чтобы защититься от клещей во время прогулки, следует использовать репелленты, одеваться в светлое и осматривать одежду каждые 20 минут, поскольку весной они особенно агрессивны. Об этом ранее рассказала главный врач городской клинической больницы имени Виноградова и родильного дома № 4 Ольга Шарапова.

Она напомнила, что сезон активности клещей длится с приходом весны по октябрь. Избежать укуса можно, для этого врач рекомендует на даче, в лесу и в парках носить одежду, которая полностью закрывает тело. Выбирать светлые тона нужно из-за того, что так насекомого будет сразу видно. Волосы стоит убрать под одежду или головной убор.

