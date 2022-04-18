В столичных парках начался сезон клещей

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С потеплением в лесопарках Москвы начался сезон активности клещей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Мосприроды.
"С наступлением теплой погоды в природных парках начинается сезон активности клещей, который длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь <...> Отправляясь на природу, нужно не забывать о мерах личной безопасности", – говорится в публикации.
Уточняется, что использование химических веществ для борьбы с этими насекомыми запрещено на территориях особо охраняемых природных зон города. Тем не менее, чтобы снизить риски для посетителей, специалисты Мосприроды для профилактики косят траву, убирают валежник, проводят инструктаж, размещают информационные плакаты.
Москвичам рекомендовали не пренебрегать посещением врача после укуса клеща, поскольку они являются переносчиками тяжелых заболеваний.
Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах проснулись гадюки, в связи с чем гуляющих призвали быть внимательнее. В комитете лесного хозяйства Московской области отметили, что данные змеи являются ядовитыми, однако нападают они только при наличии угроз их жизни или жизни их потомства.
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