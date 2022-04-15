Гадюки проснулись после зимы в подмосковных лесах

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Гуляющих в подмосковных лесах призвали быть внимательнее в связи с тем, что после зимы там проснулись гадюки, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

"С каждым днем становится теплее, и в лесу просыпается все живое. Так, после зимнего анабиоза в подмосковных лесах уже пробудились и начали свою бурную деятельность обыкновенные гадюки. Эти краснокнижные пресмыкающиеся уже выползают из своих укрытий и принимают солнечные ванны. Лесничие рекомендуют в это время быть особенно внимательными при прогулках по лесу", – отмечается в сообщении.

В комитете уточнили, что этот вид змей становится ядовитым сразу после рождения. Однако следует знать, что они нападают на людей, лишь когда существует угроза их жизни и жизни их потомства, если на них наступают по неосторожности или берут в руки.

При случайной встрече с гадюкой специалисты советуют соблюдать дистанцию и не делать резких движений. А при походе в лес надо надевать закрытую обувь и одежду.

"При ходьбе шевелите палкой траву, от вибрации змея уползает. Если услышите шипение – отходите в сторону", – говорится в сообщении.

При этом, как заявили в комитете, гадюки приносят природе много пользы. В частности, они регулируют численность грызунов.

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