Гадюки проснулись после зимы в подмосковных лесах

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Roland Weihrauch
Гуляющих в подмосковных лесах призвали быть внимательнее в связи с тем, что после зимы там проснулись гадюки, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"С каждым днем становится теплее, и в лесу просыпается все живое. Так, после зимнего анабиоза в подмосковных лесах уже пробудились и начали свою бурную деятельность обыкновенные гадюки. Эти краснокнижные пресмыкающиеся уже выползают из своих укрытий и принимают солнечные ванны. Лесничие рекомендуют в это время быть особенно внимательными при прогулках по лесу", – отмечается в сообщении.
В комитете уточнили, что этот вид змей становится ядовитым сразу после рождения. Однако следует знать, что они нападают на людей, лишь когда существует угроза их жизни и жизни их потомства, если на них наступают по неосторожности или берут в руки.
При случайной встрече с гадюкой специалисты советуют соблюдать дистанцию и не делать резких движений. А при походе в лес надо надевать закрытую обувь и одежду.
"При ходьбе шевелите палкой траву, от вибрации змея уползает. Если услышите шипение – отходите в сторону", – говорится в сообщении.
При этом, как заявили в комитете, гадюки приносят природе много пользы. В частности, они регулируют численность грызунов.
Ранее жителям столичного региона рассказали, когда в Москве активизируются комары. По словам научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского, сроки массового появления этих насекомых будут зависеть от погоды в апреле. Эксперт уточнил, что обычно первая волна комаров начинается в течение второй половины мая. Но если апрель выдастся очень теплым, тогда взрослые комары могут появиться уже в начале мая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: