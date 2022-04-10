Эксперты рассказали, какие инфекции могут переносить насекомые

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Заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, что наиболее распространенными в весенне-летний период становятся жалобы на укусы клещей и комаров. Эти насекомые могут переносить, в том числе вирус лихорадки Западного Нила. По ее словам, это касается юга России, а именно Ростовской, Воронежской, Астраханской областей. Об этом Ганушина рассказала "Газете.Ru".

Также, заведующая отделением острых нейроинфекций инфекционной клинической больницы №1 София Русанова предупредила, что энцефалит не распространен в Московской области.

Врач подчеркнула, что вакцинация будет целесообразна для человека в эндемичных районах, таких как, Ленинградская, Новгородская, Кировская области, Пермском или Алтайском краях и другие. Она добавила, что в Подмосковье встречались случаи трехдневной малярии, причиной которой становятся комары. По словам Русановой, предотвратить клещевой боррелиоз можно только соблюдая меры безопасности на природе.

Кроме того, специалист добавила, что яд муравьев, пчел или ос опасен для аллергиков, так как способен вызвать анафилактический шок. Таким пациентам необходимо иметь при себе антигистаминные препараты.

В свою очередь, эпидемиолог Николай Дубинин заявил, что спешная вакцинация после укуса клеща бессмысленна. Терапия включает применение антибиотиков или лечебных сывороток. Профилактическую прививку рекомендуется делать за три месяца до начала дачного сезона.

Ранее в Мособлдуме напомнили о правилах безопасности в лесу в связи с началом активности клещей. Так, чтобы избежать укуса клеща, следует надевать плотную закрытую одежду, обрабатывать ее и открытые участки тела специальными репеллентами.

О начале сезона активности клещей в Московской области предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было. При этом специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с укусами клещей, в Подмосковье.

