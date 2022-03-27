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общество

03:58

В России зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году

общество

Фото: depositphotos/sasel77

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области заявило о первом зафиксированном случае укуса клеща в этом году. Об этом сообщает газета "Известия".

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточнило, что ежегодно первых активных клещей регистрируют в третьей декаде марта – первой декаде апреля.

Помимо этого, о скором нашествии этих насекомых предупредили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области. Там интенсивный рост активности клещей начнется в апреле, а пик прогнозируется в мае – начале июня.

Также клещи могут активизироваться вместе с образованием первых проталин, предупредили жителей Ярославской области.

Ранее врачи рассказали, какие симптомы свидетельствуют об укусе инфицированного клеща. К ним отнесли лихорадку и сыпь на теле.

Ученые из Йельского университета создали препарат, способный защитить от передаваемых клещами боррелиоза, болезни Лайма и других инфекций. Отмечается, что вакцина кодирует производство 19 чужеродных для человека белков, которые содержатся в слюне наиболее опасного, черноногого клеща. В итоге иммунитет учится вовремя распознавать угрозу и начинать с ней бороться.

"Городской стандарт": средство от клещей

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