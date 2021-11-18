Ученые создали вакцину от переносимых клещами инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Ученые из Йельского университета создали препарат, способный защитить от передаваемых клещами боррелиоза, болезни Лайма и других инфекций. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Отмечается, что вакцина кодирует производство 19 чужеродных для человека белков, которые содержатся в слюне наиболее опасного, черноногого клеща. В итоге иммунитет учится вовремя распознавать угрозу и начинать с ней бороться.
Опыты на морских свинках показали, что у вакцинированных особей в качестве иммунной реакции при укусе возникала эритема, которая препятствовала питанию клеща. В итоге членистоногое отделялось от тела жертвы в течение двух суток. При этом оказалось, что привитые животные заражаются значительно реже, если клещ оказывается инфицирован.
Ранее исследователи из Американского химического общества обнаружили в янтаре вещества, которые можно использовать для борьбы с бактериальными инфекциями. Они изучили образцы окаменевшей смолы, выделенной соснами вида Sciadopityaceae, которые до наших дней не сохранились. Смола защищала деревья от бактерий, грибков и насекомых.
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