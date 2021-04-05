Ученые нашли в янтаре вещества, способные бороться с бактериальными инфекциями

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Ученые Американского химического общества обнаружили в янтаре вещества, которые можно использовать для борьбы с бактериальными инфекциями. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
В материале отмечается, что содержащиеся в янтаре соединения могут уничтожить бактерии, победить которые не по силам антибиотикам.
Специалисты изучили образцы окаменевшей смолы из крупнейшего месторождения янтаря в Балтийском регионе, возраст которой составляет порядка 44 миллионов лет. Эту смолу выделяли сосны вида Sciadopityaceae, которые до наших дней не сохранились. Смола защищала деревья от бактерий, грибков и насекомых.
Для исследований был приготовлен мелкодисперсный янтарный порошок, компоненты которого экстрагировали с помощью растворителей. Экстракты были подвергнуты хромато-масс-спектрометрии, чтобы определить химические соединения в их составе.
Ученым удалось обнаружить в янтаре абиетиновую, дегидроабиетиновую и палюстровую кислоту. Подобные органические соединения характеризуются наличием 20 атомов углерода и обладают биологической активностью.
В ходе проведенного тестирования удалось доказать, что эти соединения способны противостоять грамположительным бактериям, таким как определенные штаммы Staphylococcus aureus.
Ученые считают, что абиетиновые кислоты и их производные могут стать основой для производства новых средств для лечения инфекционных заболеваний.
Ранее немецким биологам удалось описать древнейшую клетку, от которой произошли все бактерии, а также составить схему метаболизма первой бактерии на Земле. Древнюю клетку ученые назвали LBCA – Last Bacterial Common Ancestor.
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