Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий

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Исследователи из Швейцарской высшей технической школы предложили лечить рак с помощью магниточувствительных бактерий, говорится в журнале Advanced Functional Materials.

"Одно из основных преимуществ бактерий перед микророботами – то, что их легко производить. Мы можем их просто выращивать в биореакторах", – заявил руководитель исследования Симоне Шюрле.

Отмечается, что бактерии Magnetospirillum были обнаружены в природе 45 лет назад. Ученые в ходе исследования выяснили, что с помощью слабых вращающихся магнитных полей можно разворачивать бактерии в тонких трубках, имитирующих кровеносные сосуды.

Авторы исследования отметили, что магнитные поля позволили им ограничить активность бактерий небольшой областью. Лабораторные эксперименты они подкрепили компьютерным моделированием процесса. Ученые при этом подчеркнули, что магниточувствительные бактерии можно использовать в медицине только после детального изучения их безопасности.

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