Ученые раскрыли секрет непобедимости рака

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Австралийские ученые выяснили, почему клеткам рака удается восстанавливать свою ДНК и становиться непобедимыми для стандартных методов лечения, сообщает "Мир 24".
Специалисты рассказали, что важную роль в механизме защиты играет белок актин, создающий нитевые компоненты цитоскелета клетки, которые называются микрофиламентами. Ученые пришли к выводу, что актин также контролирует процессы, происходящие внутри ядра, в котором находится генетический материал.
В исследовании говорится, что в раковых клетках копирование ДНК при делении клеток подвержено сбоям, и специалисты используют эту уязвимость, применяя химиотерапию, которая нарушает процесс деления. Исследователи выяснили, что актиновые нити меняют форму ядра, усиливая процесс восстановления ДНК и перезапуская процесс копирования. Таким образом, раковые клетки становятся неуязвимыми для стандартных методов лечения.
Ранее стало известно, что Национальная служба здравоохранения Великобритании проведет испытания "Кровяного анализа Галлери", который способен выявить ранние признаки 50 видов рака. Согласно данным предварительных исследований, тест может обнаружить даже наиболее трудно диагностируемые виды онкологии, включая рак мозга, яичников и шеи. Для проверки эффективности он будет испытан на 165 тысячах пациентов, исследования планируется завершить к 2023 году.
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