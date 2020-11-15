Врач рассказал о ложных признаках рака

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал ложные признаки рака. В интервью Пятому каналу он рассказал, что часто происходит так, что такой диагноз ставится, а впоследствии не подтверждается.
Специалист отметил, что в науке это называется гипердиагностикой опухолевого процесса. Он подчеркнул, что часто к ложному диагнозу приводят показатели онкомаркера. Мяснянкин заявил, что повышенные данные прибора часто указывают не только на злокачественные, но и на доброкачественные процессы.
Он призвал в таких случаях обращаться к другому специалисту.
"Иногда патоморфолог пишет – "подозрение на опухоль". Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение", – отметил Мяснянкин.
Врач добавил, что часто "ложный рак" выявляется из-за "самодиагностики". Он подчеркнул, что такое часто происходит, когда человек сам определил у себя онкологию на основе информации из интернета. Мяснянкин подчеркнул, что в случае наличия подозрений на рак необходимо обратиться к врачу.
Ранее канадские ученые обнаружили фрагменты человеческого ДНК, которые могут активировать мощный иммунный ответ на раковые клетки. Сообщается, что теоретически они могут поддаться реактивации.
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