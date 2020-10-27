В Кремле ответили на письмо онкологов о нехватке лекарств для больных раком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство работает над устранением проблемы с обеспечением онкологических больных необходимыми лекарствами, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения о письме из благотворительных фондов. В нем обращалось внимание на катастрофическую нехватку препаратов, что, по мнению авторов письма, связано с ненадлежащим регулированием рынка.

Представитель Кремля отметил, что сектор здравоохранения реагирует на ситуацию с дефицитом подобных препаратов. Песков также подчеркнул, что в любой стране ходят разговоры о недостаточном финансировании данной сферы.

"Есть страны, где на медицину тратят больше денег. Но даже там считается, что она профинансирована недостаточно. Вы можете в этом легко убедиться", – подчеркнул Песков.

Ранее Песков отмечал, что система медицины в России более стабильна, чем во многих передовых странах. Пресс-секретарь президента РФ назвал это однозначным фактом.