Москва закупит необходимые лекарства для льготников уже к концу 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, которые необходимы льготным категориям москвичей в следующем году, будут закуплены до конца 2020. Этим занимается департамент здравоохранения столицы, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что процессу закупок пандемия коронавируса не помешала и он завершится в течение ближайших двух месяцев. К концу года лекарства планируют поставить на склад Центра лекарственного обеспечения и в медицинские организации города. Суммарно препаратов приобретут на 20 миллиардов рублей.
"Все заявленные потребности уже согласованы, а часть контрактов на сумму почти четыре миллиарда рублей уже заключены. В первую очередь это касается таких нозологий, как онкология, диабет, онкогематология и бронхиальная астма", – рассказала заммэра.
Отмечается, что более 30 процентов закупаемых препаратов представляют собой лекарства наиболее важных заболеваний. Это средства для пациентов с онкологией, в том числе с онкогематологическими заболеваниями, диабетом, ревматологическими и орфанными заболеваниями, препараты от СПИДа, а также лекарства для пациентов с заболеваниями нервной системы и бронхиальной астмой.
По данным портала мэра и правительства Москвы, департамент здравоохранения города прежде чем проводить закупку, выносил данный вопрос на общественное обсуждение, в котором принимали участие представители медицинского и пациентского сообществ. Обсуждения, которые состоялись в августе, проводились второй раз.
Ранее сообщалось, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку. В городе усилили работу выездные бригады. Это позволит горожанам, нуждающимся в реабилитации, не испытывать сложностей.
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