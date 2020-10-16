Ракова рассказала о мерах поддержки людей с инвалидностью в условиях пандемии

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В Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичам старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома, для них временно закрыт запись на курсы реабилитации. Ракова подчеркнула, что в городе усилили работу выездные бригады. Это позволит горожанам, нуждающимся в реабилитации, не испытывать сложностей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Сегодня в городе функционируют 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек. Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку", – отметила она.

В бригадах задействованы терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, специалисты по массажу, социальные работники и другие сотрудники реабилитационных центров. Специалисты на данный момент помогли уже более 700 человек.

Кроме этого, в столице изменили формат обеспечения нуждающихся техническими средствами реабилитации (ТСР), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) и абсорбирующим бельем. Получить необходимое оборудование москвичи старше 65 лет могут на дому. Для этого необходимо оформить заявку.

Ракова подчеркнула, что в территориальных центрах социального обслуживания и ресурсном центре для инвалидов люди, не достигшие 65 лет, все еще могут попасть на прием в очной форме. Так, более 180 человек уже получили средства реабилитации с начала года, а порядка 20 тысяч москвичей – абсорбирующее белье с начала октября.

"Перед посещением центров реабилитации все жители сдают тесты на коронавирус. По статистике, порядка двух процентов от общего числа реабилитантов не допускаются в центры по результатам анализов. Но им обязательно будут оказаны услуги реабилитации при получении итогового отрицательного результата теста на COVID-19", – добавила заммэра.

Она отметила, что в городе ведутся группы по реабилитации. Помощь в соответствующих центрах департамента труда и социальной защиты населения Москвы получают в настоящее время около 2,2 тысячи человек. Всего с начала года комплексную помощь получили более 13 тысяч человек, включая детей.

Также в некоторых реабилитационных центрах предусмотрены обсервации для больных коронавирусом. Это Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской улице, Центр реабилитации инвалидов "Царицыно" и другие.

Ранее сообщалось, что работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью. Брать их на работу необходимо будет в срок до полугода с момента создания рабочих мест для них.

