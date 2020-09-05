Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников

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На бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для льготников правительство РФ дополнительно выделит почти миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще более 988 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – сказано в сообщении.

Отмечается, что инвалиды и чернобыльцы также являются потребителями данной социальной услуги.

Ранее сообщалось, что правительство выделило дополнительные средства в размере более 24 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр России подписал постановление, которое дало право медицинским работникам, работавшим с пациентами с коронавирусом, на досрочный выход на пенсию. Данной возможностью смогут воспользоваться около четырех тысяч медиков.