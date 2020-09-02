Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правительство выделило дополнительные средства в размере более 24 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Из резервного фонда правительства на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей.
Еще свыше 321 миллиона рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. На поддержку соцработников будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей.
Ранее премьер-министр России подписал постановление, которое дало право медицинским работникам, работавшим с пациентами с коронавирусом, на досрочный выход на пенсию. Данной возможностью смогут воспользоваться около четырех тысяч медиков. Сообщается, что на ежегодные дополнительные выплаты могут потребоваться 325 миллионов рублей.
Также Мишустин подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.
Мишустин рассказал о поддержке здравоохранения
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