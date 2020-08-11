Врачи, работающие с пациентами с COVID-19, смогут досрочно выйти на пенсию

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, работающим с пациентами с коронавирусом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По словам премьера, благодаря этому решению ежегодно около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. По предварительным оценкам, на выплаты ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей.
Также премьер подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.
Накануне глава кабмина сообщил, что пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с COVID-19, будет рассчитываться в двойном объеме. Он уточнил, что один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.
Мишустин считает, что ситуация с новыми пациентами в России постепенно улучшается. Несмотря на это, власти ведут постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, уточнил он.
За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них 1 403 клинических проявлений не имели.
За сутки подтверждено 130 летальных случаев, среди которых 14 – в Москве и 3 – в Московской области. За весь период по стране скончался 15 131 человек.
Выписано по выздоровлению за сутки 6 494 пациента, в том числе 1 043 – в столице и 160 – в Подмосковье. Всего по РФ выписались 703 175 человек.
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