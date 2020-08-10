Борющимся с COVID-19 медикам стаж будут начислять особым образом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с COVID-19, будет рассчитываться в двойном объеме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он уточнил, что один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня.

Глава кабмина считает, что ситуация с новыми пациентами в России постепенно улучшается. Несмотря на это, власти ведут постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, уточнил он.

За сутки в России подтвердили 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. В 1 356 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В стране проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. При этом только за сутки специалисты провели 246 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.

