Ученый предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

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Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил о том, что осенью страна может столкнуться с более тяжелым течением пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".

"(Мы. – Прим. ред.) должны быть к этому психологически готовы", – заявил Тотолян.

Кроме того, сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом и ранее известными коронавирусами также может вызвать непредсказуемый результат.

"Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 – утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту", – сказал Тотолян.

В этой связи эксперт напомнил слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что россиян осенью ожидают новые штаммы гриппа.

При это ученый исключил введения строго режима самоизоляции по всей стране. По его мнению, в случае вспышки пневмонии хватит локальных ограничительных мер.

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса первыми в России получат медики и пожилые люди. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.