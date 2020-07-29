Голикова предупредила о приходе новых штаммов вируса гриппа в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Вирусы гриппа в этом сезоне придут таких штаммов, от которых россияне не прививались, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, это подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа сейчас, передает РИА Новости.
"У нас всегда охват прививками и плановыми, и календарными был не менее 95%. Сейчас крайне важно не допустить невосполнимого ущерба для здоровья детей и взрослых из-за вынужденной остановки плановой иммунизации", – подчеркнула руководитель ведомства.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19. Он заявил, что в текущем году ожидается большая поставка вакцины против гриппа во все регионы страны.
Мурашко указал также на необходимость вакцинации против пневмококковой инфекции. Министр напомнил, что такая вакцина действует до пяти лет.
Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал, что промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 – начале 2021 года. "Вектор" начал клинические испытания, Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований с участием второй группы добровольцев, а вакцина центра Гамалеи находится на стадии госрегистрации.
Президент РАН Александр Сергеев тоже не исключил, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины может появиться в начале 2021 года. Однако он объяснил, что осторожно относится к подобным прогнозам, поскольку разработка прививок занимает очень много времени.
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