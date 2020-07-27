В РАН рассказали, когда станет возможна массовая вакцинация от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины от коронавируса может появиться в начале 2021 года, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"В целом когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время не быстрое. Я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года", – цитирует его ТАСС.
Сергеев подчеркнул, что осторожно относится к прогнозам по поводу массовой вакцинации. Он объяснил, что разработка вакцин, включая клиническое тестирование, занимает очень много времени.
Президент РАН уточнил, что наблюдать за антителами, которые спровоцирует вакцина, нужно не менее полугода. В то же время Сергеев добавил, что в условиях, когда необходимо защитить группы риска, в том числе врачей в "красной" зоне, можно действовать быстрее.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Россия может получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции осенью. Он напомнил, что разработкой заняты 17 организаций.
Вице-премьер России Татьяна Голикова указала, что процесс идет по графику, утвержденному правительством. Ожидается, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие не менее 1,6 тысячи добровольцев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация будет добровольной. Сергей Собянин также заявлял, что ее сделают бесплатной.
Мэр Москвы подчеркивал, что предстоящей осенью большое внимание будет уделено вакцинации от гриппа. По словам главы города, важно добиться того, чтобы обострения двух инфекционных заболеваний не наложились друг на друга по времени.
Мурашко указал, что россиянам рекомендуют в преддверии осени сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Он подтверждал, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19. По утверждению министра, в текущем году планируется большая поставка вакцины против гриппа во все регионы РФ.
Россиянам рекомендуют к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка
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