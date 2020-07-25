Создано средство мгновенного обнаружения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученые создали средство для мгновенного обнаружения COVID-19, сообщает портал MedicalXpress.

Детектор группы экспертов из Университета Джорджа Вашингтона в Колумбии способен реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого им излучения, а искусственный интеллект анализирует данные прибора и выясняет, какое именно вещество находится в крови пациента.

Уточняется, что поверхность устройства обрабатывают реагентом, который восприимчив к COVID-19, а при попадании частиц вируса прибор меняет распространяемый свет, который можно заметить с помощью камеры телефона.

Ученые полагают, что их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных коронавирусом, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 15,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 635 тысяч человек.

В РФ за последние сутки подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 806 720 случаев. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, за сутки – 146. Выздоровели за сутки 8 366 человек, за все время – 597 140 человек.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова заявила, что риск заражения COVID-19 летом снижен из-за высокой температуры воздуха.

В свою очередь, в Центре клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета рассказали, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе российскую вакцину. Максимум с точки зрения защиты организма наступает через три недели.

