Врач рассказала о необычном осложнении у переболевших коронавирусом

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Названо необычное осложнение у переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на мнение врача-эндокринолога поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидата медицинских наук Зухры Павловой.
Специалист обозначила, что типичным осложнением у переболевших COVID-19 является озноб, который сохраняется вне зависимости от погоды. Часто пациенты принимают это за повторное заболевание коронавирусом.
"Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции", – объяснила Павлова.
На данный момент точно не установлено, является ли данное нарушение в работе организма временным или постоянным. Причина – недостаток информации о новом коронавирусе.
Врач рекомендовала для снятия последствий озноба пить теплый травяной чай. Кроме того, в противодействии осложнению поможет употребление теплой воды с черной смородиной и малиной.
"Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем", – попросила Павлова.
Ранее ученые предупредили о возможности развития новой болезни на фоне COVID-19. Соответствующие исследования были проведены специалистами из Мельбурнского университета и Лондонского королевского колледжа.
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